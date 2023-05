Charles Leclerc pronto alla sfida | “La Ferrari sta migliorando”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il primo dei tre Gran Premi americani in calendario. La Formula 1 riabbraccia gli Stati Uniti facendo visitaFlorida, per prima, sul circuito cittadino di Miami. Dopo il buon podio di Baku e le prestazioni positive della suavuole impattare bene in questo weekend cercando di portare ulteriori puntisua scuderia. L’obiettivo è continuare a migliorare dalle parti di Maranello. Le dichiarazioni didurante la conferenza stampa di Miami (Credit foto – pagina Facebook Scuderia)“La nuova melodia? Se vi piace la musica deprimente, sono l’artista giusto – ha dettodidurante la conferenza stampa che ha aperto ufficialmente ...