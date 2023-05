Cessione Sampdoria | Barnaba vede Garrone | corsa contro il tempo per evitare il fallimento

...ostacoli alladella società. Ienca, dal giorno dell'arresto del Viperetta, è anche amministratore unico della Sport Spettacolo, la holding della famiglia Ferrero controllante dellaCommenta per primo La, restando così le cose, si avvia verso il fallimento. L'unico modo per salvare il club è la, soluzione che però non sembra piacere a Massimo Ferrero . A meno di non ottenere ...1 I tempi, ormai, sono sempre più stretti. Per salvare laserve un intervento immediato, e ogni giorno che passa si riduce il margine di manovra per eventuali soggetti interessati all'acquisto del club. Soggetti che, secondo La Repubblica, ci sono. ...

Cessione Sampdoria, Barnaba avvistato a Genova: il motivo Samp News 24

Cessione Sampdoria, Alessandro Barnaba ed Edoardo Garrone sono al lavoro pe cercare una via d'uscita per salvare il club: possibile nuova offerta ...Dal confronto romano con Covisoc e Figc di un paio di settimane fa è emerso che è meglio investire sulla continuità aziendale. Il caso del Parma, investiti ...