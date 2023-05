Centinaia di famiglie bergamasche pronte ad accogliere la piccola Noemi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 maggio 2023) Bergamo.è entrata nel cuore dei bergamaschi. Subito. La storia della neonata affidata alla Culla della Vita della Croce Rossa nel giorno della sua nascita ha mosso davvero le coscienze dei tanti uomini e delle tante donne che hanno letto la sua storia e non solo si sono commossi ma, com’è nel fare che ci appartiene, si sono dati immediatamente da fare. Sono infattile persone che, nella giornata di giovedì 4 maggio, hanno intasato le linee telefoniche degli uffici delle assistenti sociali dipendenti dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per raccontare del desiderio di avere in affidamento la. Moltissime infatti leche hanno chiamato e hanno scritto mail, anche direttamente alla direzione della struttura. Come stabilito dalla legge, sarà compito del Tribunale dei Minori, avviare la macchina ...