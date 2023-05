Ceceni pronti a sostituire Wagner a Bakhmut

(Di venerdì 5 maggio 2023) Chiamiamolo pure video shock. Yevgheni Prighozin davanti alla telecamera ha un volto che non verrà dimenticato facilmente, anzitutto a Mosca. Un atto di accusa quello del capo fondatore del gruppo ...

Chiamiamolo pure video shock. Yevgheni Prighozin davanti alla telecamera ha un volto che non verrà dimenticato facilmente, anzitutto a Mosca. Un atto di accusa quello del capo fondatore del gruppo ...'I nostri combattenti sonoad occupare la città', ha scritto Kadyrov, citato dall'agenzia Tass. 2023 - 05 - 05 16:37:36 Kiev: distrutti depositi munizioni della Wagner a Bakhmut Le forze ...... altri miliziani sono giàa prendere il posto sul fronte più caldo della guerra contro l'Ucraina: i combattentiagli ordini di Ramzan Kadyrov. Lo ha annunciato lo stesso leader sul suo ...

