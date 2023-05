Cazzullo | «Vincere uno scudetto a Napoli nonostante Napoli non è da tutti»

(Di venerdì 5 maggio 2023) “unonon è da. Tanto più se lo si vince non con ma(dire controsarebbe troppo): sia quella degli ultrà sia quella dei Vip che chiedono i biglietti omaggio”. Così scrive sul Corriere della Sera Aldo, che dedica una pagina intera ad Aurelio De Laurentiis. E’ un’analisi del fenomeno, un fenomeno sociale prima ancora che sportivo. Perché – etorna a citare Ilsta – “questoè considerato da una parte della città come poco napoletano. Non lo diciamo noi, ma un sito che si chiama Il ...

...mostra i classici sorci verdi alle padrone di casa che devono inchinarsi alla voglia di... Alessandria Volley: Ferrari (L1),(L2) ne, Rinaldi ne, Falocco ne, Ponzano 4, Marku R. 9 Marku ...Moni Ovadia è in giro per l'Italia a portare in scena, assieme ad Aldo, lo spettacolo Il ... ma dovrebbero ricordarsi che se oggi fanno politica liberamente è perché aallora fu la ...Questa la risposta di: Caro Raffaele Mario, Non so dirle se davvero, come sostenete lei e ... e Raspadori ha infilzato una Juve legittimamente frastornata, a1 - 0 è stato il Napoli. ...

Cazzullo: “Napoli, smettila di piangere e goditi le vittorie” - ilNapolista IlNapolista

L’identità non coincide col tifo» Nella rubrica delle lettere che gestisce al Corriere della Sera, Aldo Cazzullo oggi affronta il tema ... “Il Napoli verrà a vincere il suo terzo scudetto a Udine. “[… ..."Esibendo il tipico, insopportabile, paternalismo padano, ha dichiarato di essere «sinceramente felice che il Napoli vinca il suo terzo scudetto" ...