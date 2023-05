Castelli Romani – Controlli nei parchi pubblici | tre arresti

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023) per spaccio – Arrestati in poche ore dai Carabinieri, 3 giovani gravemente indiziati del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e 10 persone segnalate, quali assuntori, al Prefetto. È il bilancio deicontro il fenomeno dello spaccio di sostanze psicotrope svolta dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo in favore, soprattutto, della fascia giovanile della popolazione. In particolare in località Pavona di Castel Gandolfo, nei pressi di un parco comunale e di una scuola elementare, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso due giovani in possesso di circa 40 grammi di hashish. I due erano a bordo di un’autovettura e sono stati trovati in possesso di dosi di stupefacente con, all’esterno, delle etichette riportanti finanche il peso dello stupefacente pronto allo smercio. In un secondo controllo, all’interno di un ...