Caso Darmanin | la Francia tenta di ricucire lo strappo con l’Italia Il gelo del governo di Roma

(Di venerdì 5 maggio 2023) Inscocca l’ora dei pompieri. Obiettivo: spegnere l’incendio appiccato dall’improvvido attacco del ministro dell’Interno Géralda Giorgia Meloni per la gestione dei migranti. Un vero e proprio incidente diplomatico che ha ulteriomente scosso i già precari rapporti tra Italia e, com ben testimonia la decisione di ieri del ministro degli Esteri Tajani di annullare il bilaterale di Parigi. Evidentemente, l’infelice sortita dideve aver imbarazzato anche i suoi colleghi di. Da qui la corsa a metterci una pezza. Il primo a parlare è stato il portavoce delfrancese, Olivier Véran, assicurando ai microfoni di CNews che «non c’era nessuna volontà di ostracizzarein alcun modo». Fitto: «Da...

... il ministro degli Esteri Antonio Tajani torna sugli insulti del ministro francese Gérald... Francesi frignoni sui migranti, l'attacco all'Italia fa esplodere ilIl capo della Farnesina ...In un primo momento, il ministro degli Esteri Antonio Tajani - che ieri aveva annullato il bilaterale a Parigi con la sua omologa Catherine Colonna proprio in seguito alle parole di- sembra ...... gran parte delle imbarcazioni' di migranti e che, in ogni, Parigi e Roma lavorano "... leggi anche Migranti,contro Meloni. Tajani: "Non vado a Parigi" Tajani: 'Si nota imbarazzo di Parigi'...

Migranti, non solo il caso Darmanin: mesi di scontro Italia-Francia Adnkronos

Il ministro degli Esteri dopo lo scontro: insufficienti le precisazioni dei francesi. Borrell: Italia e Francia supereranno le difficoltà. Nel ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...