(Di venerdì 5 maggio 2023) Non è stata "occultata la comunicazione" del passaggio da fornitura a donazione "ma era perfettamente evidente" e manca qualsiasi prova sull'accusa di frode in pubbliche forniture. Lo ha spiegato l'...

... uno dei legali del vicesegretario generale di Regione Lombardia, Pier Attilio Superti, uno dei cinque indagati, assieme al governatore Attilio Fontana, per il cosiddetto, tutti già ...Dottor Mignani, da cosa deriva l'ennesima emorragia di"Le questioni complesse non hanno ... ma non è certo ildi lanciare allarmismi".Poveri noi, povera Ucraina, povero Occidente se saranno gli uomini - massa, compresi i sapienti - ignoranti, i barbari specialisti resi più autorevoli dai lorobianchi, a condizionare le ...

Caso camici: tra due mesi la decisione in appello su Fontana ... Agenzia ANSA

Non è stata "occultata la comunicazione" del passaggio da fornitura a donazione "ma era perfettamente evidente" e manca qualsiasi prova sull'accusa di frode in pubbliche forniture. (ANSA) ...La struttura sanitaria di via Frassati diventerà la nuova Casa della Comunità del distretto Ausl di Montecchio grazie ai fondi stanziati dal Piano nazionale ripresa e resilienza. Per questo si rendono ...