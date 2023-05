(Di venerdì 5 maggio 2023) Entro dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto, i consiglio di amministrazione decadranno e partirà il commissariamento degli enti in modo da permettere l'adeguamento degli statuti ...

, 2 mesi di proroga La riforma prevede inoltre l'eliminazione della figura del vice presidente. Entro dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto, i consiglio di amministrazione ...- Arrivano due mesi di proroga per la rottamazione quater, come già annunciato dal Mef: la manifestazione della volontà di procedere alla definizione agevolata, spiega il ...Non poche volte levengono annullate per difetti di forma o di notifica. In questo articolo, analizzeremo un caso particolare: la validità della notifica di una cartella esattoriale alla moglie del ...

Cartelle esattoriali, rottamazione quater: prorga di due mesi. E Inps e Inail saranno commissariate ilmessaggero.it

Il governo cambia i vertici di Inps e Inail. Il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza, Pasquale Tridico, e quello dell’Istituto nazionale delle assicurazioni sul lavoro, ...La legge prescrive che la cartella esattoriale sia notificata via PEC a professionisti e imprese. Tale modalità di comunicazione ha ridotto notevolmente i motivi di impugnazione collegati alla ...