(Di venerdì 5 maggio 2023) Entro dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto, i consiglio di amministrazione decadranno e partirà il commissariamento degli enti in modo da permettere l'adeguamento degli statuti ...

Il governo cambia i vertici di e . Il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza, Pasquale Tridico, e quello dell'Istituto nazionale delle assicurazioni sul lavoro, Franco Bettoni, saranno ...... facendo decorrere tutti i termini per eventuali contestazioni (si pensi all'ipotesi di multe e). Quali precauzioni prendere per evitare di incorrere nel reato di falso ...- Arrivano due mesi di proroga per la rottamazione quater, come già annunciato dal Mef: la manifestazione della volontà di procedere alla definizione agevolata, spiega il ...

Cartelle esattoriali, rottamazione quater: prorga di due mesi. E Inps e Inail saranno commissariate ilmessaggero.it

Il governo cambia i vertici di Inps e Inail. Il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza, Pasquale Tridico, e quello dell’Istituto nazionale delle assicurazioni sul lavoro, ...Il governo cambia i vertici di Inps e Inail. Il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza, Pasquale Tridico, e quello dell’Istituto nazionale delle assicurazioni sul lavoro, Franco Bettoni, sar ...