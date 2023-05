Carlos Sainz ammette candidamente | “Ferrari | speravo di meglio”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ulteriore miglioramento dopo il podio conquistato nell’ultimo appuntamento stagionale di Baku. Lacerca nuove risposte in Florida, uno dei tanti paesi degli Stati Uniti che tra i suoi confini ospita la prossima tappa di questo Mondiale 2023 di Formula 1. Cosa aspettarsi dal prossimo Gran Premio di Miami?, pilota spagnolo della Rossa di Maranello, si è aperto sull’argomentondo che si aspettava un avvio certamente migliore della sua scuderia. Le dichiarazioni diin vista di Miami (Credit foto – pagina Facebook)“Hanno fatto un passo in avanti molto grande durante l’inverno, è stato un dominio relativamente inatteso. Inanche se i risultati non sono stati un disastro tutti ci aspettavamo ...

Spera anche, che agli spagnoli di Marca ha svelato: "In Ferrari anche se i risultati non sono stati un disastro tutti ci aspettavamo qualcosa in più . A Baku la nostra macchina è ...Con queste parole sincere e spietate rilasciate al sito spagnolo Marcaha sintetizzato alla perfezione il momento che sta vivendo il team Ferrari, diviso tra i passi avanti compiuti nel ...... mentre nella gara della domenica arrivò un doppio podio, con Charles secondo davanti a. 470.3°) Vittorie 0 Pole position 1 (100%) Giri più veloci 0 Podi totali 2 (66,66%) ...

Due quinti posti sono tutto quello con cui Carlos Sainz è ripartito da Baku, direzione Florida. Un fine settimana difficile, per ammissione dello stesso pilota Ferrari, quello vissuto in… Leggi ...Trovare la quadra. Carlos Sainz spera di trovare la retta via dopo i problemi di Baku, sede del quarto round del Mondiale 2023 di F1. Lo spagnolo della Ferrari in Azerbaijan ha fatto fatica a trovare ...