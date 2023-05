Carlo III saluta la folla fuori dal palazzo | ' amo l' Italia'

Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura è arrivato a Londra per assistere all' incoronazione di Ree della Regina Camilla. Nel pomeriggio il presidente e la figlia parteciperanno al ricevimento ufficiale che si svolgerà a Buckingam Palace prima del quale è in programma anche un incontro ...A poco più di 24 ore dall' incoronazione di Re, ecco spuntare l' imprevisto inatteso. Un ' pene gigante ' è apparso sul prato dell'esclusivo Royal Crescent di Bath dove, dopo la cerimonia più attesa del 2023, si terrà una festa ...... a partire dalle ore 10.45 (ora italiana), ' Verissimo ' in collaborazione con Tg5 presenta ' L'incoronazione di' . Dallo studio di 'Verissimo', Silvia Toffanin seguirà, in diretta, l'...

Incoronazione re Carlo III, il programma completo della cerimonia Sky Tg24

Re Carlo ha già battuto un record. La madre è stata la monarca più longeva della storia del Regno Unito, la regina più giovane. Lui, con le sue 74 primavera, il ...Migliaia di persone prenderanno posto nell’Abbazia di Westminster e nelle strade circostanti del centro di Londra ...