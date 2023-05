Carlo III | la foto di gruppo con i leader del Commonwealth

Chi lo avrebbe mai detto. L'Incoronazione di Resi terrà domani, sabato 6 maggio, alle 11 del mattino - ora locale - presso l'Abbazia di Westminster a Londra. L'erede al trono più anziano della storia della monarchia britannica si prepara ...L' incoronazione diè ormai alle porte. Si tratta dell'evento più atteso dell'anno per la Corona inglese e che ha richiamato migliaia di turisti e amanti della tradizionale reale a Londra per assistere in ...Redi Gran Bretagna ha posato per una foto di gruppo con i leader del Commonwealth a Marlbourough House a Londra, alla vigilia della sua cerimonia di incoronazione. 5 maggio 2023Via il mantello reale, è l'ora del loden. Carlo III, attivista, ambientalista, aperto al mondo e alla società, pensa a una monarchia più snella… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...