Carlo Ancelotti interrompe la conferenza stampa | “Devo dire una cosa sul Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 5 maggio 2023)elogia ildi Luciano Spalletti durante laalla vigilia di Real Madrid-Getafe. Il Real Madrid si prepara ad affrontare il Getafe al Santiago Bernabeu in una partita cruciale per le loro speranze di finire al secondo posto in La Liga. Dopo la sconfitta contro la Real Sociedad, i Blancos sono scivolati al terzo posto e vogliono ritrovare la vittoria per cercare di sorpassare l’Atletico Madrid. Il Getafe, dal canto suo, sta lottando per evitare la retrocessione e ha bisogno di conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona pericolosa. La partita si svolgerà in un’atmosfera di derby locale, poiché il Getafe ha sede nell’area metropolitana di Madrid. Durante la, il tecnico del Real Madrid, ...