Capelli mossi con piastra | il tutorial per la piega ondulata

Leggi su amica

(Di venerdì 5 maggio 2023) Hanno un fascino romantico e principesco, libertino e divertente, hippie e couture: isono estremamente versatili. Non sorprende, perciò, che siano i protagonisti di innumerevoli tendenze, dai Mermaid Hair – perfetti per dare libero sfogo alla propria sensualità – alle onde alla Botticelli, lunghissime e leggere come quelle di una dama rinascimentale. Tanto belli quanto, inevitabilmente, difficili da acconciare. Ottenere onde morbide e definite, lucenti e ben idratate, infatti, è soprattutto una questione di styling. Lo strumento fondamentale? La. Un tool versatile, capace di dare vita a molteplici tipi di onde, da quelle strutturate a quelle morbide. Come fare icon la? L’attenzione, in primis, deve essere rivolta alla sicurezza. Il calore, ...