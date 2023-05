Prosegue la protesta dei tifosi della Sampdoria. Questa mattina circa 30 ultra blucerchiati si sono radunati presso l'hotel Gallia a Milano, ...Un gesto inutile, che poteva scatenare il. Pellegri, genovese e cresciuto nel Genoa, ha segnato il gol del raddoppio del Torino in casa dellanei minuti di recupero e poi è andato a esultare sotto la curva doriana portandosi le mani ...Dopo aver perso in casa contro il Torino per 2 - 0 , la salvezza della Sampdoria appare ora legata ad un filo. I blucerchiati per conquistare la conferma nel massimo campionato italiano anche la ...

Caos Samp, contestazione contro la Lega: volano banconote su Lotito Gazzetta

Il massimo col minimo sforzo. Il Torino vince a Marassi 2-0 con le reti di Buongiorno e Pellegri e spinge sempre più verso la serie B la Sampdoria. La squadra di Stankovic… Leggi ...Stankovic: “È successo quello che può succedere, è capitato anche in altri stadi con più visibilità. Ci sono diversi modi di leggere la situazione ma bisogna ...