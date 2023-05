I festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto della storia del Napoli negli spogliatoi della Dacia Arena subito dopo il pareggio 1 - 1 con L' Udinese . Nel video, postato sui social da Elmas , i ...A Udine anche i calciatori azzurri hanno dato il via ai festeggiamenti , all'interno degli spogliatoi dello stadio, tra, abbracci edi gioia.Uno spaccato di Napoli in centro a Treviso fatto di cori,, bandiere sventolate in cielo e anche qualche frecciatina alle squadre avversarie, la su tutte. Non è nemmeno mancato il coro ...

Canti, balli e teste azzurre, i calciatori festeggiano scudetto TGLA7

TREVISO - Gioia incontenibile quella dei tifosi del Napoli ieri sera, 4 maggio dopo il pareggio con l'Udinese che gli ha dato la vittoria scudetto, 33 anni dopo quello con Maradona. In ...E' andata avanti fino alle prime ore del mattino a Napoli la festa scudetto: il sindaco Manfredi ha firmato alle 4,15 l'ordinanza di cessata emergenza per il ripristino della circolazione dei veicoli.