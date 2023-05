Canone Rai se sei in affitto | chi paga? Nuove regole e occhio a non sbagliare

(Di venerdì 5 maggio 2023) Casa di proprietà di una persona, ma abitata da un’altra. ChiilRAI? La situazione è cambiate ed è bene sapere come. IlRAI deve essereto come tassa statale da chi possiede un apparecchio di ricezione televisiva. In caso di un televisore di proprietà del locatore in una casa data in, quindi, chiil, il locatore o l’inquilino? ChiilRAI nel caso di un televisore in casa in? – ANSA – ilovetrading.itVolgarmente dettoRAI, la tassa sul possesso di un apparecchio radiotelevisivo è sempre stato visto con un certo disgusto dagli italiani, specie in tempi recenti. Si tratta di una tassa sul possesso di un apparecchio in grado di ricevere ...

Rilanciamo la proposta di ridurre progressivamente il, fino ad azzerarlo. Come in altri Paesi europei credo che l'Italia debba darsi l'obiettivo di darsi una tv innovativa e che non pesi ...Il Tg1 delle 20, quello dellaper la quale paghiamo ilobbligatorio. Ebbene, il tg ripete a pappagallo le frasi di propaganda della Meloni: "E' il più importante taglio delle tasse sul ...... Negramaro, Elisa, Laura Pausini e tantissimi spot tra cui alcuni rimasti indimenticabili come quella per ilcon personaggi storici come Dante Alighieri, Galileo Galilei, Napoleone. Tra i ...

Canone Rai se sei in affitto: chi paga Nuove regole e occhio a non ... iLoveTrading

I Fiati dell’Orchestra Theresia, una delle principali orchestre giovanili internazionali specializzata nel repertorio classico su strumenti d’epoca, saranno ...La premier Meloni è rimasta in dubbio fino all’ultimo.Teme che, finita l’éra dell’uomo di Draghi, ora nella tv pubblica andrà in onda la guerra per bande fra FdI e Lega per le nuove nomine. Il Pd: « R ...