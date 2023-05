Cannavaro | «Di Lorenzo sembra Zanetti! Napoli bis? Inter | Milan…»

(Di venerdì 5 maggio 2023)è statocettato per parlare del terzo Scudetto del. Il campione del Mondo 2006 ha paragonato Dia Javier Zanetti, per poi concentrarsi già sulla prossima stagione citando, Milan e Juventus IL TRIONFO ? Il, pareggiando con l’Udinese ieri alla Dacia Arena, si è laureato matematicamente campione d’Italia. A parlare del terzo Scudetto azzurro un grande ex come Fabio: «Difosse arrivato dall’Argentina lo avrebbero chiamato Zanetti. Non sarà facile ripetersi ma qui sanno di calcio e sapranno cosa fare se dovesse essere necessariovenire. Juventus, Milan enon avranno le difficoltà di questa ultima stagione, ma ilsta avanti: ha ...

di Valerio Piccioni Ore 19.30 FABIO: L'ORO DI NAPOLI di Fabio Licari Ore 21 LA GRANDE ...TORNARE A VINCERE Con gli allenatori Mario Beretta e Cristian Brocchi e la partecipazione di......FERRARA nasce nel 2005 grazie alle sinergie dei fratelli Fabio e Paolocon Ciro ... Autore ltc -tiezzi comunicazione Categoria Cultura e Spettacolo, cosa è questo scudetto "È uno scudetto pieno di cose. È un momento di ricordi, come ... Un po' di invidia ce l'ha per Die gli altri "Non è la parola giusta, ma sarei falso se ...

Cannavaro: 'Spalletti mago. Se Di Lorenzo fosse arrivato dall'Argentina...' AreaNapoli.it

Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli, Inter, Juventus, Parma e Real Madrid e Campione del Mondo con l'Italia nel 2006, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport sullo Scudetto vinto dal N ...Il terzo scudetto della storia quasi centenaria del Napoli è il primo per un’intera generazione. Quella dei Millennials, cresciuti cantando “Ho visto Maradona” ma che Maradona in realtà non l’hanno ma ...