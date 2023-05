Campionato Juniores | Fase Nazionale | i raggruppamenti e il calendario gare

(Di venerdì 5 maggio 2023) All’esito del sorteggio effettuato oggi presso la sede della LegaDilettanti a Roma per determinare le squadre che giocheranno in casa il primo incontro, il Dipartimento Calcio Femminile ha reso noto ildelladi qualificazione delladel.Di seguito la composizione e svolgimento partite dei due triangolari e dei due accoppiamenti: TRIANGOLARE 1Junior Sport Lab (Sicilia) Vis Mediterranea Soccer (Campania)Women Lecce (Puglia) 1ª Giornata – 13 maggio ore 15.30Women Lecce-Junior Sport LabRiposa: Vis Mediterranea SoccerTRIANGOLARE 2Livorno (Toscana)Torino FC (Piemonte Valle d’Aosta/Liguria)Vincente CR Lombardia 1ª Giornata – 13 maggio ore 15.30Torino Fc-LivornoRiposa: vincente CR ...

