Camilla diventa regina  e corona la sua lunga  storia d’amore con Carlo

Camilla diventa regina e corona la sua storia d’amore con Carlo Corriere della Sera

La doppia incoronazione nella cattedrale di Saint Paul. Il primo incontro con il re nel 1970 a una partita di polo. La difficile relazione di un tempo con la famiglia reale è acqua passata ...Di Federica Bandirali Il suo hair stylist Jo Hansford, dal suo salone a Mayfair, sarà accanto a lei per i ritocchi dell’ultimo secondo. Il colore è ravvivato costantemente ma la scalatura è sempre la ...