Calendario Serie A calcio | orari partite 6-8 maggio | programma | tv | streaming DAZN e Sky Si gioca da sabato a lunedì

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il rush finale del campionato diA è in atto. La trentaquattresima giornata diA potrà dirci qualcosa di più in vista della lotta per la Champions League, poiché già nella giornata dici saranno tre scontri diretti che potrebbero ridisegnare la classifica tra il secondo e il quarto posto. Si parte con il turbo giàcon Milan-Lazio alle 15.00. I biancocelesti hanno ripreso slancio grazie al successo con il Sassuolo e vogliono ipotecare il secondo posto, i rossoneri sono costretti al successo per non vedere la quarta piazza scappare via. Occupata al momento dall‘Inter, che tre ore dopo sarà ospite della Roma, per un doppio incrocio Roma-Milano che mette i brividi. Domenica invece Atalanta e Juventus si scontreranno nel lunch match delle 12.30. Poco dopo, alle 18, la prima uscita ufficiale del ...