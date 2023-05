Caldo fino a quasi 30 gradi poi tornano le piogge

(Di venerdì 5 maggio 2023) L'anticiclone africano che si sta estendendo dall'Europa sudoccidentale verso l'Italia favorirà alcune giornate stabili e in prevalenza soleggiate, determinando anche un aumento delle temperature su tutte le regioni che si porteranno su valoriestivi: sabato si raggiungeranno picchi di 28...



Meteo, dopo le piogge ecco il caldo: fino a domenica 7 maggio arriva l'anticiclone La Gazzetta dello Sport

Prove d’estate: il fine settimana sarà caldo e soleggiato quasi ovunque con picchi di 30 gradi anche al Nord, ma poi non mancheranno delle sorprese. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ...L'anticiclone è in fase di espansione sul Mediterraneo centrale e sull'Italia e favorirà un weekend stabile e in prevalenza soleggiato anche sull'Emilia Romagna. Correnti calde nord africane che afflu ...