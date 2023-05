Caldo e sole | arriva l’anticiclone africano | previsioni meteo weekend

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ma le sorprese non mancheranno, già da domenica pomeriggiodisull’Italia. Come un anno fa, a maggio inizia l’estate con picchi di 30°C anche al Nord. Ma non mancheranno delle grosse sorprese. Antonio Sanò, fondatore de iL.it, conferma l’espansione di un robusto campo anticiclonico di matrice subtropicale verso l’Italia: almeno fino a domenica, le temperature assumeranno un sapore estivo, garantendo finalmente un ottimoper la tintarella, per le prime gite al mare o scampagnate in collina e montagna. Insomma solo buone notizie dopo una fase di forte maltempo e freddo anomalo. Nelle prossime ore, la posizione deldiventerà sempre più invadente anche in Italia con cieli sereni e massime gradevoli, dai 26°C di ...