... stabili o in calo sul resto d'Italia; massime in generale aumento su tutta la Penisola Previsioni meteo per domani: AL NORD Al mattino tempo stabilecieli sereni o poco nuvolosi, maggiori ...La Superbike è pronta a dare il via al quarto round della stagione 2023, sotto il solema non troppo di Barcellona,una certezza in più. Nel giovedì catalano infatti il campione del mondo in carica (nonché attuale leader della classifica generale) Alvaro Bautista ha annunciato ...di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico La reazione aalla notizia dei droni sul Cremlino è stata di stupore per l'apparente (a prima vista) ...seguita dal ricordo di quanto accaduto nel 1987...

Caldo con punte di 30°C: scoppia l'estate (ma non durerà) ilGiornale.it

1' di lettura 04/05/2023 - (Adnkronos) - Dopo il maltempo sull'Italia arriva il caldo ma non dura. "Nel corso della prossima settimana il tempo è destinato a cambiare di nuovo: direttamente dalla Norv ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...