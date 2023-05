Calciomercato Juventus | colloqui per Pau Torres del Villareal Ma occhio alla concorrenza e all’Europa

(Di venerdì 5 maggio 2023) In rosa dal 1° luglio del 2018 e un contratto che scadrà solamente il 30 giugno del 2024 ma Pau, giocatore del, potrebbe lasciare il club di massima serie spagnola già la prossima estate. La sessione di mercato estiva non è ancora iniziata, ma quando ci troviamo agli inizi di maggio, le società stanno iniziando a muoversi per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. E tra questi club pronti a piazzare colpi, troviamo la. Tanti i problemi societari extra campo che da ormai parecchi mesi sono entrati nelle menti e nei cuori di dirigenza, squadra e tifosi. Penalità assegnate, poi tolte (anche se solo temporaneamente). Processi ancora totalmente da definire, ma la testa è già al 2023/24. E i piani alti della Vecchi Signora, stanno sondando il terreno spagnolo, che potrebbe regalare un nuovo giocatore ai ...

Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'oraNotizieNotizie Milan Notizie Inter Notizie Napoli Notizie RomaLastudia un possibile affare con il Real Madrid in vista della prossima sessione di mercato: servono 30 milioni di euro per portarlo a Torino Laè a caccia di un difensore per la prossima stagione che possa rinforzare un reparto che potrebbe subire diverse perdite.... la festa non finirà mai e ci sarà anche nelle prossime partite.' Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'oraNotizieNotizie Milan Notizie Inter ...

De Sciglio out, ecco come cambiano i piani della Juve per la fascia destra La Gazzetta dello Sport

Nonostante si tratti di una grande occasione per i tre calciatori, con annessa possibilità di accumulare esperienza in un palcoscenico giovane ma comunque internazionale, la Juventus non sarebbe propr ...Tantissimi club si sono complimentati col Napoli per la vittoria dello scudetto. Dall'Inter alla Juventus, seppur con ironia e una zeppatina, dall'Atalanta alla Lazio, molte società di Serie A dopo qu ...