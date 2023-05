Calciomercato Inter | Lukaku può restare? C’è una condizione

Maurizio Sarri deve fare i conti con le assenze a centrocampo: Danilo Cataldi è ancora ai box per la violenta contusione al polpaccio rimediata con l', Matias Vecino ha riportato una piccola ...... la festa non finirà mai e ci sarà anche nelle prossime partite.' Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'oraNotizie Juventus Notizie Milan Notizie...... in questo momento i giallorossi sarebbero fuori dal treno Champions ma con una vittoria davanti ai propri tifosi riaprirebbero ogni discorso, come appunto accaduto all'nel corso delle ultime ...

Inter, Marotta all'uscita dalla Lega: 'Dico questo al Napoli' Calciomercato.com

Roma-Inter è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.Si svolgerà in questo fine settimana la settima giornata valida per la seconda fase della Serie A 2022-2023 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno quattro partite (due della Poule S ...