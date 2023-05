Calciomercato | Dalla Spagna ' Psg pronto a cedere Neymar'

I francesi disponibili anche al prestito con diritto di riscatto BARCELLONA (SPAGNA) - Lionel Messi è sempre più lontano ma in estate il Paris Saint Germain potrebbe salutare un altro big. Stando agli ...1 Sampdoria - Spezia, sabato 22 aprile, il match viene interrotto per 7 minuti durante i qualiGradinata Sud vengono lanciate delle torce in campo. Il gesto è di protesta, mirato ad alzare l'attenzione su quanto sta accadendo alla Sampdoria. È la stessa protesta che si è tenuta oggi ...In 4 anni porta il NapoliSerie C alla A. 'Lì per lì non ce ne rendemmo conto, ma ripensandoci oggi abbiamo fatto una bella galoppata. Abbiamo affrontato ambienti infuocati, in qualsiasi ...

Juve, bomba dalla Spagna: vicino un difensore del Villarreal Calciomercato.com

I francesi disponibili anche al prestito con diritto di riscatto BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Lionel Messi è sempre più lontano ma in estate ...Il Napoli guarda al futuro consapevole che alcuni giocatori della rosa potrebbero essere tentati dai ricchi club europei. Il ...