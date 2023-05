Calciomercato com – Ulivieri contro Mourinho | ‘Comportamento inaccettabile’ | Serie A

(Di venerdì 5 maggio 2023) 2023-05-05 00:47:00.com riporta quanto segue: (ANSA) – ROMA, 04 MAG – “Gli allenatori italiani sono dalla parte degli arbitri, senza se e senza ma, anzi, senza Mou.., mi verrebbe da chiosare. Ma non c’è molto da scherzare”. Il presidente dell’Assoallenatori, Renzo, interviene in modo netto su quanto accaduto nel dopo partita di Monza-Roma, a proposito delle esternazioni del tecnico giallorosso nei confronti dell’arbitro Chiffi. “Le dichiarazioni di Josésono gravi e inaccettabili. In particolare ammettere di essere andato in panchina con un microfono per registrare i colloqui tra lui e il gruppo arbitrale, giustificando una scelta da lui definita difensiva, prefigura, anche come sola ipotesi, un’azione che mina alle fondamenta l’intero sistema, in una sorta di tutti ...

1 Sta facendo discutere il tweet della Juve che, nel congratularsi con il Napoli fresco vincitore dello Scudetto , ha scelto il sarcasmo. 'Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non ...Commenta per primo Empoli - Bologna 3 - 1 Vicario 6: inoperoso nella prima frazione, aiutato anche dal Var che annulla due reti ai felsinei. Nel secondo tempo presente su un tiro velenoso di Orsolini, ...Commenta per primo Victor Osimhen , attaccante del Napoli , parla così a DAZN dopo il pareggio in casa dell'Udinese valsa il terzo Scudetto per gli azzurri: 'È un'emozione fantastica per me, abbiamo ...

Milan: tutte le colpe di Pioli, a rischio senza Champions Calciomercato.com

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, la Juventus sarebbe vicina a chiudere per Pau Torres. Il forte difensore spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Villarreal e una cl ...Una indiscrezione che avevamo riportato in esclusiva e che ora trova delle conferme dalla Francia: secondo Footmercato, Zlatan Ibrahimovic avrebbe una intesa verbale con il Monza.