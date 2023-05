Calciomercato | Barcellona | viola Amrabat obiettivo n 1 a centrocampo

I blaugrana ci avevano provato invano già a gennaio(SPAGNA) - Dopo averci provato invano a gennaio, la prossima estate iltornerà alla carica per Sofyan Amrabat. Secondo il quotidiano "Mundo Deportivo", il centrocampista marocchino della Fiorentina è l'obiettivo numero uno dei blaugrana. In realtà il preferito ...Commenta per primo Continua incessante il pressing delper Sofyan Amrabat, dopo le indiscrezioni di ieri diffuse da As, questa mattina è il Mundo Deportivo ad aprire con la notizia dell'interesse del club spagnolo per il marocchino. Il ...I francesi disponibili anche al prestito con diritto di riscatto(SPAGNA) - Lionel Messi è sempre più lontano ma in estate il Paris Saint Germain potrebbe salutare un altro big. Stando agli spagnoli di "Cadena Ser", il club francese vorrebbe liberarsi di ...

Il Newcastle mette a posto i conti del Barcellona: pronto a pagare 80 milioni per un panchinaro! Calciomercato.com

I blaugrana ci avevano provato invano già a gennaio BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Dopo averci provato invano a gennaio, la prossima estate ...Come riferito dal quotidiano Telegraph, l'Aston Villa di Emery pensa in grande in vista della prossima stagione. Il club inglese, si legge, avrebbe messo nel mirino due colpi ...