Calcio | striscione choc nel Casertano | foto di Anna Frank con la maglia del Napoli

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ladicon ladele uno, lettere a vernice nera a comporre la scritta: «Tu sei napoletana, noi no!». È quanto apparso nella notte a Mondragone, località del litorale domizio in provincia di Caserta, in piazza Mario Liberato Conte. Il gesto, tantoquanto sciocco, rappresenta la risposta a due striscioni affissi nei giorni scorsi nella piazza, uno con la scritta “Mondragone è tutta azzurra” e l’altro con la scritta “Fatevene una ragione“. Che cosa dire? È di tutta evidenza che iniziative del genere, per altro già viste in alcuni stadi italiani ed europei, non hanno nulla a che fare con lo sport o con il tifo e neppure vanno caricate di significato politico. È accaduto a Mondragone È il delirio di menti malate (e vigliacche), ...