Calcio | Psg | Galtier ' Sospensione Messi? Decisione club'

"C'è un obiettivo da raggiungere, ho visto la reazione del gruppo dopo la sconfitta col Lorient, abbiamo ancora un titolo da vincere - sottolinea il tecnico del- Io sono concentrato sul mio ...'C'è un obiettivo da raggiungere, ho visto la reazione del gruppo dopo la sconfitta col Lorient, abbiamo ancora un titolo da vincere - sottolinea il tecnico del- Io sono concentrato sul mio ...Sono ore di grande tensione in Francia ed in particolare a Parigi per quanto riguardae Lionel Messi . Il recente viaggio non autorizzato in Arabia Saudita da parte della Pulce non è stato preso bene dall'ambiente, tifosi e società. Di questo ha parlato anche Rivaldo a Betfair ...

Furia tifosi PSg, minacciati Neymar, Messi e Verratti Agenzia ANSA

Dopo la storica vittoria del campionato sia l'attaccante nigeriano che il suo agente hanno rilasciato dichiarazioni che rassicurano e spaventano i tifosi allo stesso tempo ...Mattia Caldara non trova requie nemmeno allo Spezia, nel senso che non ha il posto assicurato. Le candeline del 5 maggio Il 5 maggio, oltre a essere l’anniversario numero 202 della morte di Napoleone ...