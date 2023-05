Calcio | Pecci | ‘società brava a scoprire i talenti di Kim e Kvaratskhelia’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 maggio 2023) Napoli, 5 mag. (Adnkronos) – “Il Napoli è la degna vincitrice del campionato. Veder giocare la squadra di Spalletti è una soddisfazione per gli occhi. Ci sono state due grandi sorprese quest’anno, Kim e Kvaratskhelia che hanno giocato alla grande e non era facile, il merito è dei dirigenti per aver scovato questi”. Queste le parole all’Adnkronos di Eraldo, ex giocatore del Napoli nella stagione 1985-1986, in merito alla vittoria del terzo scudetto. “La società è stataa fare questi cambi nella rosa, non era scontato ottenere questi risultati dopo le partenze dei vari Koulibaly, Mertens e Insigne. I partenopei però partivano già con una buona base, il telaio è importante e Osimhen ha dimostrato di essere un giocatore devastante. Sono molto contento di come la squadra si sia dimostrata matura quest’anno, con ...