... la famiglia Garrone, le istituzioni ma anche 'Figc e. Queste ultime, a nostro avviso, colpevoli di non aver fatto niente per evitare che la società blucerchiata si trovasse ad un passo ...LaSerie A prosegue nel lavoro verso la nuova asta per i diritti tv del campionato nei prossimi anni. Da quanto si apprende, i club stanno lavorando su bando che avrà al suo interno otto pacchetti, ...... ma avendo tra i punti da affrontare anche le attività dellaall'estero, ilFemminile, le manifestazioni di interesse per private equity e finanziamento. Alla fine però i temi cruciali, ...

Calcio: Lega A, club al lavoro su bando con 8 pacchetti Tiscali

La Lega Serie A prosegue nel lavoro verso la nuova asta per i diritti tv del campionato nei prossimi anni. (ANSA) ...Roma, il futuro di Paulo Dybala legato alla permanenza di Mourinho in giallorosso: al termine della stagione previsto incontro tra Società ed Antun.