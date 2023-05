Calcio | Fusi | ' scudetto Napoli inaspettato | ancor più bello ed emozionante'

(Di venerdì 5 maggio 2023) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "La stagione degli azzurri è positiva: unomeritatissimo e va considerata grande anche la cavalcata in Champions League. Il valore assoluto della squadra è il gruppo con un grande allenatore come Luciano Spalletti. Tutti i membri della rosa hanno dato il loro contributo durante la stagione, anche chi ha giocato poco è riuscito a dare una grande mano alla squadra". Queste le parole dell'ex giocatore delLuca, campione d'Italia con gli azzurri di Alberto Bigon nella stagione 1989-1990, all'Adnkronos sul terzo titolo della squadra partenopea. "Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo sono le eccellenze di questa squadra: hanno dimostrato le loro potenzialità e sono i leader del gruppo", ha aggiunto, sottolineando quanto sia "sempre particolare vincere a livello calcistico a ...

2022 - 2023 Promozione Emilia Romagna Girone E Tabellino partita Vis Novafeltria - Bellaria ... Barbieri, Grossi,, Vasini. AlI. Reciputi. ARBITRO: Rafaiani di Bologna. RETI: 17' pt Frihat, 27'......30, SuperCoppa Serie C 2023 1a Giornata: Catanzaro vs Feralpisalò (diretta) [disponibile ...00 Sorteggio Mondiale FIBA 2023 (diretta) [disponibile anche su DAZN] Telecronaca: Mirkoore 15:00 ......la produzione di vitamina D che si lega ai recettori responsabili dell'assorbimento die ... in quanto stimola la sua attivazione e coinvolge gli organi tendinei del Golgi e ineuromuscolari,...

Calcio: Fusi, 'scudetto Napoli inaspettato, ancor più bello ed ... La Nuova Sardegna

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “La stagione degli azzurri è positiva: uno scudetto meritatissimo e va considerata grande anche la cavalcata in Champions League. Il valore assoluto della squadra è il grupp ...Martedì ha preso il via la 27ª edizione del trofeo don Lucio Dall’Aglio, organizzato agli albori dal San Pellegrino Everton (fusi tra loro nel ’99), per poi proseguire col Santos 1948, dopo una nuova ...