Calcio | Di Fusco | ' l' esperienza di Spalletti ha fatto la differenza'

(Di venerdì 5 maggio 2023) Napoli, 5 mag. (Adnkronos) - "La stagione è stata una cavalcata che nessuno si aspettava a luglio, non ci credeva nemmeno la società. Il Napoli è una squadra bella che in un crescendo continuo ha battuto tanti record, grande merito va dato a, Giuntoli, giocatori e società Napoli. I risultati del club sono apprezzati da tutta Europa. Lo spogliatoio dell'epoca è ridotto a livello numerico rispetto a quello attuale. Era uno spogliatoio granitico così come ha dimostrato di esserlo quest'anno". Queste le parole all'Adnkronos dell'ex portiere del Napoli Raffaele Di, tra i protagonisti dei due scudetti partenopei nel 1987 e 1990, in merito alla vittoria del terzo tricolore. "Lo spirito che animava all'epoca era chiaro: se non fai squadra non si arriva da nessuna parte. Claudio quando è venuto a mancare ho sentito immediatamente una tristezza, ...