Buon compleanno a… Gianluca Gaetano

(Di venerdì 5 maggio 2023) Oggicompie 23 anni. Farlo da campione d’Italia deve essere una gran bella soddisfazione Oggicompie 23 anni. Farlo da campione d’Italia deve essere una gran bella soddisfazione. Anche se ha giocato poco e magari Luciano Spalletti, adesso che i giochi sono fatti, gli permetterà di mettersi in mostra e sarà una gran bella soddisfazione per un ragazzo nato a Napoli e cresciuto nel club azzurro. Che, peraltro, si sta abituando a festeggiare, visto che l’anno scorso lo ha fatto per la promozione in Serie A con la Cremonese. Ed in quel caso ha avuto un ruolo da protagonista, firmando 7 reti, la stessa quota toccata nella precedente stagione. La scorsa estate, poco dopo il compimento del ventiduesimosi sentiva già un giovane ...

Oggi Gianluca Gaetano compie 23 anni. Farlo da campione d'Italia deve essere una gran bella soddisfazione Oggi Gianluca Gaetano compie 23 anni. Farlo da campione d'Italia deve essere una gran bella ...Tutti su!Claudio , regia cinematografica di Duccio Forzano e regia teatrale di Giuliano Peparini, sarà al cinema solo per tre giorni, il 15, 16 e 17 maggio, in attesa del ritorno sui ...ROMA - In occasione del suo 72°Claudio Baglioni entra a pieno titolo anche nelle sale cinematografiche. Il 15, 16 e 17 maggio al cinema c'è 'Tutti su!Claudio', il film evento con lo spettacolo di 22 brani cantati dell'artista più le cinque canzoni finali in un medley al pianoforte. Baglioni ha finora scritto e cantato più di 300 ...

Dal campo ai social: tutti i giocatori della Sampdoria hanno rilanciato dai propri account il messaggio per salvare il club La squadra si è schierata con i tifosi. Tutti dalla stessa parte per liberar ...Cessione Sampdoria, potrebbe essere le banche a finanziare l’aumento di capitale necessario a tenere in piedi il club Il futuro della Sampdoria è tutto tranne che chiaro. Le parti sono a lavoro per tr ...