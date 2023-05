Bundesliga LIVE | in campo il Bayer che giovedì affronterà la Roma | Estero

(Di venerdì 5 maggio 2023) 2023-05-05 20:29:00 Arrivano conferme: Parte stasera la 31a giornata di, in programma i primi due anticipiLeverkusen-Colonia e Mainz-Schalke, entrambi in programma alle 20.30. Diretta interessata della prima sfida è ladi Josè Mourinho, che11 maggioi tedeschi nell’andata della semifinale di Europa League all’Olimpico. La squadra di Xabi Alonso è sesto in zona europea, ha totalizzato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare di campionato e oggi affronta un Colonia che arriva dal ko col Friburgo. La sfida in casa di un Mainz a -3 dall’Europa, per lo Schalke è un’occasione per uscire dalla zona retrocessione: penultimo a -1 dalla salvezza vuole dare continuità alla vittoria della settimana scorsa contro il Werder Brema. Vai ...

Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln treten heute im Rheinischen Derby gegeneinander an. SPOX bietet das Duell im Liveticker an.30. Spieltag in der Bundesliga! Am Sonntag hat sich der FC Bayern die Tabellenführung zurückgeholt. Wolfsburg und Mainz beschließen den Spieltag.