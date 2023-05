Bruscolotti | E' una grande emozione questo terzo scudetto | ho provato i brividi a vedere questi ragazzi vincere

Per il primo posso dire che noi avevamogrande squadra. Avevamo i giocatori più forti di quell'epoca. Maradona , ovviamente. Ma non solo. Basti pensare a Carnevale, Giordano,, ...Fugrande festa per i tifosi azzurri marcianisani a cui presero parte oltre ai rappresentati ... in occasione di un evento di beneficienza, un icona del Napoli di Maradona , Beppe......quelle di Peppe " Pal'e fierro "allora. Esclusivamente in inglese quelle di Victor Osimhen oggi. Poesia il vecchio capitano che raccontava della cessione della fascia a Maradona....

Bruscolotti: “La storia continua. Sono troppo contento per i nostri tifosi” il mio napoli

Napoli, 4 mag. (Adnkronos) – “Lo spogliatoio del primo Scudetto era ottimo, c’era tanto rispetto e grandi personaggi. Bisogna crederci sempre per raggiungere gli obiettivi”. Queste le parole dell’ex c ...Un Napoli guascone, spavaldo e scugnizzo quello del 1987. Scientifico, feroce, freddo e spietato quello del 2023: il confronto fra il primo e il terzo scudetto ...