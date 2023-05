Brighton | De Zerbi | ‘Vendetta con il Man United dopo la FA Cup? C'è un Dio del calcio’

Commenta per primo Alexis Mac Allister firma la rivincita delsul Manchester United . Ieri sera, una decina di giorni dopo la semifinale di FA Cup persa ...col club inglese allenato da DeCommenta per primo La Roma si cautela in caso di addio a Mourinho . Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il club giallorosso segue allenatori emergenti come De), Thiago Motta (Bologna) e Amorim (Sporting Lisbona).... Tiago Pinto inizia a guardarsi intorno e per la panchina ha in cima alla lista Roberto De, che ha conquistato tutti in Premier col suo spettacolare. Jose Mourinho (LaPresse) - ...

Premier: il rigore di Mac Allister fa impazzire il Brighton, 1-0 allo United. De Zerbi crede alla Champions! | Estero ... Calciomercato.com

Alexis Mac Allister believes Brighton are proving they have the quality to reach Europe after his nerveless penalty secured an “unforgettable” 1-0 win over Manchester United.Mac Allister demonstrated the composure of a world champion by dispatching a penalty into the top corner with virtually the last kick of the game to earn Brighton a 1-0 win over Manchester United.