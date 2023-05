Brian Clough | l’eroe di Nottingham

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 5 maggio 2023) Lo sport costruisce veri e propri mondi, le gesta dei suoi protagonisti, siano essi grandi campioni o modesti comprimari, contribuiscono alla costruzione di epopee, richiamando miti ed eroi dell’antica epica. Nelle definizioni date nei dizionari, il mito viene definito come “una narrazione di particolari gesta compiute da dei, semidei, eroi, e mostri Caratteristica essenziale del mito è che esso si sia diffuso oralmente prima di essere scritto, e che si perpetui nella tradizione di un popolo”. Cosa c’è di diverso da quanto costruisce lo sport, che racconta quanto fanno gli atleti nelle varie discipline sportive, ammantandolo di pathos? Un intreccio tra eroe e mito, in cui “non può prescindere dall’obiettivo finale che deve portare a compimento”, nel nostro caso il raggiungimento della vittoria. Non solo: “Durante la sua vita egli può anche istituire un ...