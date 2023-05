L'ospite speciale di ITW23 sarà, co - fondatore e amministratore delegato di Airbnb (qui c'è la sua storia) : fondata nel 2007 a San Francisco, Airbnb è cresciuta sino a superare i 4 ...L'Italian Tech Week torna con una formula ampliata e un programma più ricco alle Ogr Torino il 27, 28 e 29 settembre. L'ospite speciale dell'Itw23 sarà, co - fondatore e amministratore delegato di Airbnb. Fondata nel 2007 a San Francisco, Airbnb oltre 4 milioni di host che hanno accolto 1,4 miliardi di ospiti in quasi tutti i paesi del ...La stanza in questione ha due particolarità: la prima è che non ha disponibilità fino al 2025; la seconda è che il proprietario è, amministratore delegato e fondatore della piattaforma ...

Brian Chesky, co-fondatore di Airbnb, è l’ospite speciale della Italian Tech Week 2023 la Repubblica

L'Italian Tech Week torna con una formula ampliata e un programma più ricco alle Ogr Torino il 27, 28 e 29 settembre. L'ospite speciale dell'Itw23 sarà Brian Chesky, co-fondatore e amministratore dele ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...