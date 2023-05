Brian Chesky | co-fondatore di Airbnb | è l’ospite speciale della Italian Tech Week 2023

Estratto dell'articolo di Arcangelo Rociola per www.lastampa.it1 San Francisco. Rausch Street, quartiere SoMa. Su Airbnb è in affitto una stanza per brevi periodi. Il Golden Bridge è qualche chilometro a nord. Ha un letto matrimoniale, un ...Tra gli ospiti internazionali che parteciperanno alla tre giorni - in programma alle OGR di Torino il 27, 28 e 29 settembre - ci sarà, co - fondatore e amministratore delegato di Airbnb ...Si chiama Rooms ed è conosciuta in italiano come Stanze Private la novità più significativa lanciata da Airbnb nel corso del evento pre - estivo con protagonista il fondatore, che ha raccontato come obiettivo sia quello di tornare a due decenni fa e a quello spirito originale del portale , più votato all'esplorazione e alla condivisione che al mero profitto. I ...

Da un materasso ad aria a un'azienda da 72 miliardi. Storia di Brian Chesky e di Airbnb la Repubblica

L'Italian Tech Week, l'evento annuale dell'hub verticale Italian Tech il canale dedicato alla tecnologia e all'innovazione creato dalla media company GEDI, torna con una formula ampliata e un programm ...