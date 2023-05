Bracigliano | alluvione del 5 maggio 1998 | il ricordo del gruppo “Radici”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il” di, composto da Franco Angrisani, Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella, ricorda oggi il 25esimo anniversario dell’che il 5provocò 160 vittime tra i Comuni di Quindici (in provincia di Avellino), Sarno, Siano e, in provincia di Salerno. Momenti che restano indelebili nella memoria di coloro che hanno vissuto quei terribili attimi in cui la montagna venne giù, trascinando con sé una colata di fango, detriti e materiale di ogni genere che spazzò via tutto quello che incontrava lungo il suo devastante e dirompente cammino, facendosi strada tra le vie dei paesi con la sua forza devastatrice, lasciando dietro una scia di morte e distruzione che nessuno mai potrà cancellare dai propri ...

Ecco i nomi delle 160 vittime dell'che distrusse interi territori a Sarno,, Siano (Provincia di Salerno), Quindici (Provincia di Avellino): non vi dimenticheremo mai. 1 Roberto SERAFINO, 9 anni. La prima vittima a ...A Sarno tra il 5 e il 6 maggio del 1998 si consumò una delle più grandi tragedie italiane . Oltre al comune salernitano , furono coinvolti anche, Siano e alcuni comuni di altre province come Quindici e San Felice a Cancello. In tutto ci furono 160 morti, di cui 137 solo a Sarno , con 3000 sfollati, 180 case distrutte e oltre 450 ...Siano . Questa mattina ed in occasione del 25° anniversario dei devastanti eventi idrogeologici del 5 maggio 1998 che hanno colpito l'area dei Comuni di Sarno, Siano e, in cui hanno perso la vita 160 persone,la Regione Campania e il Comune di Siano hanno organizzato un'esercitazione di Protezione Civile denominata 'EXE SIANO 2023',con il coinvolgimento ...

Bracigliano, alluvione del 5 maggio 1998: il ricordo del gruppo ... ZON

Una lunga serie di frane causò “colate rapide di fango” che colpirono le province campane di Avellino, Caserta e Salerno: morirono 160 persone ...StampaOggi, 5 maggio 2023, alle ore 10, anche il presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri sarà presente alla cerimonia di commemorazione del 25° anniversario della tragedia che si terrà pr ...