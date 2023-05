... 51 Kg Alessio Camiolo (GS FIamme Oro) 57 KgBaldassi (GS Fiamme Azzurre) 60 Kg Francesco Iozia (Eagle) 75 Kg Salvatore Cavallaro (GS Fiamme Oro) 92 Kg Abbes Mouhiidine (GS Fiamme Oro) +...... 51 Kg Alessio Camiolo (GS FIamme Oro) 57 KgBaldassi (GS Fiamme Azzurre) 60 Kg Francesco Iozia (Eagle) 75 Kg Salvatore Cavallaro (GS Fiamme Oro) 92 Kg Abbes Mouhiidine (GS Fiamme Oro) +...Mammarranca Giovanni ehanno undici e nove anni e vivono a Sant'Elia, un quartiere popolare ... Santamaria Negli anni d'oro delladominati da Muhammad Alì, a migliaia di chilometri di ...

Boxe, Michele Baldassi dà l'anima contro Vega Barreras, ma viene eliminato ai Mondiali OA Sport

Michele Baldassi è stato sconfitto dal messicano Miguel Fernando Vega Barreras ai sedicesimi di finale della categoria fino a 57 kg ai Mondiali 2023 di boxe, in corso di svolgimento sul ring di Tashke ...Michele Baldassi si qualifica per il secondo turno ai Mondiali di boxe in corso di svolgimento a Taskhent, Uzbekistan, nel loro giorno inaugurale. Per il ventenne delle Fiamme Azzurre successo sul fra ...