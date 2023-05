(Di venerdì 5 maggio 2023)si è laureatodei, sconfiggendo Francescoper ko tecnico alround. Il pugile laziale ha conquistato la prestigiosa cintura continentale resa vacante dallo spagnolo Kiko Martinez, vincendo l’attesissimo derby con il piemontese andato in scena sul ring di Tivoli. L’imbattuto 29enne (18 successi di cui 8 prima del limite e 2 pareggi) prosegue la propria scalata in questa categoria di peso, dopo che nel 2019 mise le mani sul titolo dell’Unione Europa surclassando Aritz Pardal e difendendo la corona un paio di anni dopo proprio controal PalaEur di Roma (in quell’occasione si materializzò un pareggio).ha steso l’avversario con ...

... venerdì 5 maggio, l'Italia potrebbe avere tre campioni europei di. Presso il Palasport di Tivoli, in una serata organizzata dalla Opi Since 82, i riflettori sono puntati sul rematch tra......mondiale di kickboxing Gloria Peritore torna sul ring a pochi mesi dal suo debutto con la, ... Stephanie Silva vs Mailys Gangloff (titolo europeo pesi supermosca) Intorno alle 23:00,Forte vs ..."La miasarà sempre la stessa, non cambierò il mio stile - dice Grandelli alla vigilia - . ... RispettoForte, e sono convinto che da questo match verrà fuori il migliore peso piuma italiano".

Boxe, Mauro Forte manda Grandelli ko al primo round! Campione d'Europa dei pesi piuma OA Sport

Mauro Forte si è laureato Campione d'Europa dei pesi piuma, sconfiggendo Francesco Grandelli per ko tecnico al primo round. Il pugile laziale ha conquistato la prestigiosa cintura continentale resa va ...Il main event della Tivoli Boxing Night è durato un solo round ed ha incoronato Mauro Forte (17-0-2, 7KO), capace di sconfiggere Francesco Grandelli (16-1-2, 3KO) per ko.