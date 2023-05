(Di venerdì 5 maggio 2023) . All'interno di RobertGmbH,Mobility sarà gestito come struttura organizzativa autonoma. Stefan Hartung , Presidente del ...

Bosch riorganizza area automotive con denominazione Mobility ... Agenzia ANSA

Bosch riorganizza il proprio business del settore automotive. Obiettivo di fatturato di oltre 80 miliardi di euro entro il 2029.Anche in Europa dopo il 2035, almeno sui veicoli industriali, l’ idrogeno è una certezza per la mobilità del futuro, sia impiegato sui sistemi a celle e a combustibile sia come semplice combustibile.