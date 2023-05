(Di venerdì 5 maggio 2023) Anche in Europa dopo il 2035, almeno sui veicoli industriali, l’è una certezza per la mobilità del futuro, sia impiegato sui sistemi a celle e a combustibile sia come semplice combustibile. Ed è una certezza anche la crescente componente elettronica sui veicoli: il giro d’affari deitriplicherà entro il 2030 per raggiungere i 200 miliardi di euro. L’ingegneria informatica (termine un po’ riduttivo) accelererà lodelle auto e in qualche modo, grazie agli aggiornamenti via etere, ne prolungherà il ciclo di vita. Per questo, ma non solo,, la multinazionale tedesca leader nella fornitura al comparto automotive, ha deciso di riorganizzare e potenziare la divisione Mobility, che da sola vale 56 degli 88,2 miliardi di fatturato del 2022 (+12%) e che conta 230.000 dei 421.000 addetti a livello ...

Bosch, investimenti per ricerca e sviluppo su elettromobilità, idrogeno e software Il Fatto Quotidiano

