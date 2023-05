Borussia Dortmund farà di tutto per impedire il trasferimento di Bellingham

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il club non ha intenzione di cedere il talento, se non attraverso una trattativa che giochi secondo le sue condizioni

I bavaresi la scorsa settimana hanno sì effettuato il controsorpasso sul, approfittando del passo falso dei gialloneri a Bochum, ma è sempre un solo punto che separa le due ...Inter,e Atletico Madrid hanno messo tutte gli occhi sul classe '01, che freme per approdare in un club che gli garantisca di giocare la Champions. Qualificarsi tra le prime 4 per ...Edin Terzic, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa di una possibile cessione di Jude Bellingham Edin Terzic, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Ora arrivano ...

Borussia Dortmund, Terzic: "Ora Bellingham, l'anno scorso Haaland e quello prima Sancho" TUTTO mercato WEB

Il club non ha intenzione di cedere il talento, se non attraverso una trattativa che giochi secondo le sue condizioni ...Bundesliga, nel massimo campionato tedesco è ancora tutto da decidere. Dal titolo alla lotta per la salvezza: pronostici.