Borse | Milano la migliore d’Europa | +2 | 5% Il lavoro Usa spinge i mercati

(Di venerdì 5 maggio 2023) La disoccupazione Usa scende al 3,4%. A Piazza Affari banche e petroliferi in evidenza. Balzo Tim: si va verso un'offerta congiunta tra Kkr e Cdp. Petrolio in rimonta dopo il -10% da inizio settimana

Tra le principalieuropee ben impostata Francoforte , che mostra un incremento dell'1,44%, ... In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Telecom Italia (+8,08%), Saipem ...Giornata in rialzo per leeuropee sulla scia dei dati positivi del mercato del lavoro negli Usa che hanno spinto i listini azionari e il prezzo del petrolio. Proprio la rimonta dei titoli petroliferi e i bancari ha ...Brillante Piazza Affari , che si allinea all'ottima performance delle principalieuropee. Si muove in buon rialzo il listino statunitense, dove l' S&P - 500 segna un ...i best performers di,...

Lavoro Usa sopra le attese: creati 253mila posti. Milano chiude a +2,5% Il Sole 24 ORE

+8% Tim, banche e petroliferi corrono. Rimbalzo petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 5 mag - Il mercato del lavoro Usa piu' tonico ...Seduta sugli scudi per Piazza Affari che svetta (+2,54%) tra i listini del Vecchio Continente, euforici per i dati sul mercato del lavoro americano e per l'allentarsi delle tensioni sul comparto banca ...